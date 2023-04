So langsam ist es nach Corona im Bereich ‚Ökumenischer Hungermarsch‘ wieder möglich geworden, Normalität herstellen. Denn es konnte die Christbaumsammelaktion durchgeführt, zu unserem traditionellen Hungermarschtermin und zur Vorstellung des neuen Projektes 2023 zurück gekehrt werden“, freute sich Pfarrer Michael Erlenwein am Donnerstagabend 20. April, im Evangelischen Gemeindehaus in der Langgasse.

