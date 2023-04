Modellflug-Piloten aus dem Rhein-Pfalz-Kreis erfolgreich bei der Indoor-Kunstflug-Weltmeisterschaft in Litauen

Rhein-Pfalz-Kreis. Vom 19.- 25. März 2023 fand in Jonava (Litauen) die fünfte FAI F3P Weltmeisterschaft (Indoor Kunstflug) mit 32 Teilnehmern aus 13 Nationen statt. Zum zweiten Male wurde neben der Klasse F3P-A(erobatics) zusätzlich die WM in der Klasse F3P-AFM (Aerobatics Freestyle to Music) ausgetragen. Für die meisten deutschen Piloten des Nationalteams war dies die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Sie gaben ihr Bestes und das Team erreichte das beste Ergebnis seit 2015.

Aus dem Rhein-Pfalz-Kreis waren Markus Zolitsch aus Schifferstadt und der einzige Junior des deutschen Nationalteams, Caspar Halim aus Mutterstadt, beide vom Verein FMBG Schifferstadt-Assenheim e.V. vertreten. Bester deutscher Pilot war erneut Markus Zolitsch, 6-facher deutscher Meister im F3P-A. Leider verpasste er als 11. das Finale in dieser Klasse um einen Platz. Zumindest konnte er als so genannter „Calibration Pilot“ zeigen, dass er durchaus Chancen gehabt hätte, im Finale noch den einen oder anderen Platz nach vorn zu kommen. Caspar Halim erreichte einen 15. Platz bzw. einen 2. Platz in der Junior-Wertung, so dass er hierfür eine Silbermedaille entgegen nehmen konnte. Weitere Piloten des deutschen Nationalteams, Lukas Maurer (Platz 17) und Niklas Bernauer (Platz 18), lagen nur wenige Wertungspunkte dahinter. So reichte es insgesamt für Platz 5 in der Nationenwertung, noch vor Gastgeber Litauen.

In der Klasse F3P-AFM (2 Minuten-Flug-Kür zu selbst ausgewählter und zusammengestellter Musik mit „Special Effects“, wie z.B. Bändern, Beleuchtung des Flugzeugs mit integrierten LEDs, Ballonabwurf und „Raketenstart“) schafften es sogar zwei deutsche Piloten, Markus Zolitsch und Tobias Warzecha, ins Finale. Leider kam dann für Markus eine böse Erkältung zur falschen Zeit, so dass er sich durch die nicht mögliche Teilnahme im Finale mit dem immer noch ehrenwerten 10. Platz begnügen musste. Tobias Warzecha erreichte den 9. Platz, Lukas Maurer wurde 12. in einer starken Konkurrenz. Mit Platz 15 holte sich Caspar Halim die zweite Medaille, nämlich Bronze als drittbester Junior.

Was das relativ kleine litauische Team im Rahmen der WM geleistet hat, kann man gar nicht hoch genug bewerten. Man wurde stets bestens informiert, man hatte immer ein offenes Ohr und die Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Litauer wurde von allen sehr geschätzt. Außerdem wurde jeder Flug mit mehreren Kameras gefilmt und per livestream im Internet übertragen.

Insgesamt ein tolles Abschneiden insbesondere der Piloten aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und ein tolles Erlebnis, das sie sicher so schnell nicht vergessen werden. Bedanken möchten sich die Piloten bei der Stadt Schifferstadt für die Bereitstellung der Kreissporthallen für‘s Wintertraining und Caspar Halim zudem bei der IGS Mutterstadt, dass er für die WM eine Woche Befreiung von der Schulpflicht erhalten hat, so dass er diese Erfahrung machen konnte.

Piloten auf dem Foto von links nach rechts: Markus Zolitsch, Caspar Halim, Niklas Bernauer, Lukas Maurer, Tobias Warzecha