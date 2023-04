SPD Schifferstadt eröffnet die Waldfestsaison 2023

Schifferstadt. Nach drei Jahren Abstinenz findet am Wochenende endlich wieder der Tanz in den Mai der SPD Schifferstadt statt. Am Sonntag, den 30.04., öffnen Ausschank und Essensausgabe um 18 Uhr, bevor Jens Huthoff & Band ab 20 Uhr mit ihrem vielseitigen Musikprogramm die Stimmung in der Waldfesthalle anheizen werden. Hierzu ist die Bevölkerung recht herzlich eingeladen – der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist wie immer frei.

Am 1. Mai beginnt das Waldfest mit dem obligatorischen Frühschoppen um 10 Uhr. Die Mairede zum Tag der Arbeit hält in diesem Jahr Sebastian Gödecke, Gerwerkschaftssekretär der IGBCE. Dieser Programmpunkt wird um 13 Uhr stattfinden. Wie in den vergangenen Jahren sind die Helferinnen und Helfer um den Ortsvereinsvorsitzenden Thomas Lorch bestens gerüstet, den Besucherinnen und Besuchern mit abwechslungsreichen Speisen und Getränken den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.

Neben Steak mit Salaten, Rindswurst, Currywurst, Bratwurst und Servelat werden Fischbrötchen sowie Käsewürfel angeboten. Am 1. Mai können sich die Gäste außerdem auf selbst gebackene Kuchen und Torten sowie frisch gekochten Kaffee freuen.

An beiden Tagen wird aus den Erfahrungen der Vergangenheit heraus auf jedes Glas Pfand erhoben. Die Helferinnen und Helder sind angewiesen, keinen Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahre und keine Spirituosen an Personen unter 18 Jahren auszuschenken. Darauf weist der Ortsvereinsvorsitzende Thomas Lorch im Besonderen hin.

Die Schifferstadter SPD lädt die gesamte Bevölkerung recht herzlich ein und hofft, dass der Wonnemonat Mai seinem Namen alle Ehre macht.