Gesundheit, Kreatives und Kulinarik: Im Mai starten zahlreiche neue Kurse

Schifferstadt Am Mittwoch, 3. Mai 2023 beginnt um 18:30 Uhr der Kurs „Rücksicht auf den Rücken! III“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 10 Termine, jeweils mittwochs von 18:30 Uhr bis 19.30 Uhr. Dieser Kurs vermittelt Ihnen, wie Sie auf schonende Weise effizient ihren Rücken stärken können. Sie lernen, mit gezielter Wirbelsäulengymnastik, Wahrnehmungsübungen und Anleitungen zur Entspannung den notwendigen Ausgleich für die Belastungen Ihres Rückens im Alltag zu schaffen. Praxisnahe Tipps werden durch Informationen über die Zusammenhänge ergänzt. Ziel ist die Förderung Ihrer Gesundheit und die Vermeidung von Rückenbeschwerden. Um eine Therapie handelt es sich nicht. Falls Sie akut unter Rückenschmerzen leiden, ist eine Rücksprache mit Ihrem Arzt sinnvoll. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

MS EXCEL Aufbaukurs

Am Samstag, 06. Mai 2023 findet von um 09:00 Uhr bis 16.00 Uhr der Kurs „MS EXCEL Aufbaukurs“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Spezielle Funktionen einsetzen, professionelle Diagramme erstellen, komplexe Auswertungen mithilfe von Pivot-Tabellen und vieles mehr: In diesem Seminar erlernen und vertiefen Sie die professionellen Arbeitstechniken im Umgang mit Microsoft Excel und lernen, wie Sie Ihre Daten schnell und professionell analysieren und visualisieren können. Inhalte: Listenfunktion und Filter – Weiterführende Funktionen – Daten konsolidieren – Pivot-Tabellen – Datentabelle – Zielwertsuche – Szenarien erstellen – Spezielle Diagramme. Gerne können Sie Ihr eigenes Laptop/Notebook mit MS Office, Akku und Ladekabel bringen. Bitte USB-Stick mitbringen, wenn Sie Ihre Daten sichern möchten. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Microsoft Outlook – Mail- und Terminmanagement

Am Donnerstag, 11. Mai 2023 beginnt um 17:30 Uhr der Kurs „Microsoft Outlook – Mail- und Terminmanagement“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der 2. Termin findet am Mittwoch, 24.05.2023 statt, der 3. Termin am Donnerstag, 25.05.2023, jeweils von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr. Outlook ist das meistbenutzte E-Mail Programm der Welt. Aber Outlook geht weit über die E-Mail Verwaltung hinaus. Neben der klassischen Funktion als reines E-Mail-Programm hilft Ihnen Outlook, Termine professionell zu verwalten, Aufgaben zu planen, Termine einzuhalten, Kunden in einer Datenbank zu pflegen.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Raku-Töpfern

(Aufbaukeramik)

Am Donnerstag, 11. Mai 2023 findet von 18:00 Uhr bis 22.00 Uhr der Kurs „Raku-Töpfern“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. In diesem Kurs gestalten Sie aus Spezialton mit den Händen (ohne Drehscheibe) kleine Gefäße wie z.B. Teeschalen oder Skulpturen für den Raku-Brand. Abbildungen japanischer Raku-Arbeiten dienen der Inspiration; eigene Ideen sind willkommen. Achtung: Für das Glasieren und Brennen der Raku-Werke wird ein separater Kurs angeboten! Die Termine sind am 09.06.2023 und 10.06.2023. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Fit im Büroalltag – EDV-Wiedereinstieg für

Frauen- MS POWER POINT

Am Freitag, 12. Mai 2023 beginnt um 15:00 Uhr der Kurs „Fit im Büroalltag – MS POWER POINT (für Frauen)“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 2 Termine, jeweils freitags von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Sie planen nach einer längeren Pause die Rückkehr in das Berufsleben? Sie wollen Ihr Wissen für die Arbeitsabläufe in Büros auf den neuesten Stand bringen? In diesem Kurs werden die wichtigsten Grundlagenkenntnisse für den Büroalltag vermittelt und vertieft. Er richtet sich dabei speziell an Frauen, die längere Zeit nicht berufstätig waren und aktuelle EDV Kenntnisse für einen (Wieder-) Einstieg erwerben möchten. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Schifferstadt für Genießer – eine kulinarische

Stadtführung

Am Freitag, 12. Mai 2023 findet um 17:45 Uhr die Veranstaltung „Schifferstadt für Genießer“ in Schifferstadt statt. Treffpunkt ist vor dem Rathaus, Am Marktplatz 2. Schifferstadt hat aus der Vergangenheit mehr als seinen Goldhut und für den Magen mehr als seine Rettiche zu bieten. Unsere kulinarische Stadtführung ermöglicht Ihnen, Geschichte und Gastronomie der einzigen Stadt im Rhein-Pfalz-Kreis mit fachkundiger Begleitung kennenzulernen. Der Rundgang zu interessanten Punkten wird unterbrochen durch Genusspausen in drei Restaurants. Es kann auch vegetarisches Essen serviert werden; wer das wünscht, muss aber gleich bei der Anmeldung darauf hinweisen. Bitte beachten: Der Anmeldeschluss ist der 05. Mai 2023. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Drehen auf der Töpferscheibe am Wochenende für Fortgeschrittene mit Glasieren

Am Samstag, 06. Mai 2023 beginnt um 09:30 Uhr der Kurs „Drehen auf der Töpferscheibe am Wochenende für Fortgeschrittene“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der 2. Termin findet am Sonntag, 07. Mai 2023 von 09.30 Uhr bis 12:30 Uhr statt, der 3. Termin am Samstag, 20.05.2023 von 09.30 Uhr bis 13:00 Uhr. Ein Wochenende, um nach Herzenslust an der Drehscheibe Neues auszuprobieren, etwas Größeres zu töpfern oder bisher gelernte Techniken zu üben und zu vertiefen. Eigene Ideen sind willkommen. Der Kurs richtet sich an Fortgeschrittene und Anfänger*innen mit Vorkenntnissen (TN sollten zentrieren und Gefäße hochziehen können). Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Drehen auf der Töpferscheibe am Vormittag IV

Am Dienstag, 09. Mai 2023 beginnt um 08:30 Uhr der Kurs „Drehen auf der Töpferscheibe am Vormittag“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 5 Termine, jeweils dienstags von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr. Erlernen oder vertiefen Sie in diesem Kurs die komplexe Technik des Scheibentöpferns: Angefangen von der Vorbereitung des Tons, über das Zentrieren der Ton-Masse auf der Scheibe und dem Formen der Objekte, bis zum anschließenden Abdrehen und Glasieren der Werkstück. Alle Schritte und Techniken können Sie in diesem Kurs erlernen oder ihre vorhandenen Kenntnisse weiter vertiefen. Der Kurs richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Um eine ausreichende Betreuung zu gewährleisten, können pro Kurs nur maximal zwei Anfänger aufgenommen werden.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Rücksicht auf den Rücken! Übungen zum Wohl der Wirbelsäule III

Am Mittwoch, 03. Mai 2023 beginnt um 17:30 Uhr der Kurs„Rücksicht auf den Rücken! III“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 10 Termine, jeweils mittwochs von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr. Dieser Kurs vermittelt Ihnen, wie Sie auf schonende Weise effizient ihren Rücken stärken können. Sie lernen, mit gezielter Wirbelsäulengymnastik, Wahrnehmungsübungen und Anleitungen zur Entspannung den notwendigen Ausgleich für die Belastungen Ihres Rückens im Alltag zu schaffen. Praxisnahe Tipps werden durch Informationen über die Zusammenhänge ergänzt. Ziel ist die Förderung Ihrer Gesundheit und die Vermeidung von Rückenbeschwerden. Um eine Therapie handelt es sich nicht. Falls Sie akut unter Rückenschmerzen leiden, ist eine Rücksprache mit Ihrem Arzt sinnvoll. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.