BUGA23 in Mannheim – Eröffnung des Pavillons der Metropolregion Rhein-Pfalz-Kreis  

Rhein-Pfalz-Kreis/Mannheim. Bereits am Freitag, 14. April 2023, wurde die BUGA offiziell durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier eröffnet. Am Montag, 17. April 2023, wurde nun der Pavillon der Metropolregion Rhein-Neckar auf der BUGA offiziell von Ralph Schlusche, Verbandsdirektor der Metropolregion, Christan Specht, Erster Bürgermeister von Mannheim und Clemens Körner, Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, eröffnet.

Der Rhein-Pfalz-Kreis präsentiert sich mit seinen Kommunen auf der BUGA im MRN-Pavillon gleich in der ersten Woche vom 17. – 23. April 2023. Neben der offiziellen Eröffnung gestalteten die Airbrush-Künstler T-Shirts für die Gäste, der Cartoonist Steffen Boiselle zeichnete Schnellportraits auf Wunsch der Besucherinnen und Besucher und das Jazz-Trio mit Olaf Schönborn und Freunde sorgte mit seinen musikalischen Einlagen für die richtige Stimmung.

Für die Ausstellungswoche hat Paul Platz, Leiter des Kulturbüros des Rhein-Pfalz-Kreises, ein umfangreiches Programm erstellt, mit einem breiten Spektrum an Ausstellern und Vorführungen. Auch die Gemeinden des Rhein-Pfalz-Kreises haben sich an dem Programm mit vielen Veranstaltungen und Informationen beteiligt. Den Besucherinnen und Besuchern wird ein Erlebnis geboten– hierfür wurde bereits seit Monaten an einem abwechslungsreichen Programm gearbeitet. Am Freitag, 21. April 2023, werden die Gewinner des Rezeptwettbewerbs „Gemüsegarten Deutschland“ durch Sternekoch Martin Scharff aus Heidelberg und Landrat Clemens Körner geehrt. Die Gewinner erwartet neben der Urkunde eine Genusstour mit einem Oldtimerbus Ende Juni. Die besten, d. h. originellsten, leckersten wie ausgefallensten Einsendungen des Rezeptwettbewerbs, werden sich in einem Kochbuch wiederfinden, das eigens von Prof. Thomas Duttenhoefer illustriert wird. Voraussichtlich wird das Buch in der zweiten Teilnahmewoche des Rhein-Pfalz-Kreises an der BUGA in der Zeit vom 04. – 10. September 2023 im RN-Pavillon präsentiert.