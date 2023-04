Regionale Erstaufführung von „Sister Act – Das Musical“: Vorstellungstermine stehen fest

Böhl-Iggelheim. Der Musiktheaterverein Musicalgroup e.V. probt seit Januar 2023 an seinem dritten großen Projekt: dem Musical „Sister Act“, nach dem gleichnamigen Film von 1992 mit Whoopi Goldberg und Maggie Smith in den Hauptrollen. Mit einem spielfreudigen Ensemble und einem Live-Orchester an den zwei Spielorten sind vier abendfüllende Shows und zwei Nachmittagsvorstellungen geplant.

Noch acht Monate sind es, bis sich für die Mitglieder des Böhl-Iggelheimer Musiktheatervereins Musicalgroup e.V. der Vorhang hebt und die Aufführungen für das neue Musical „Sister Act“ beginnen. Wie der Verein nun bekanntgibt, werden die Aufführungen im November 2023 stattfinden: am 11. und 12. November 2023 in der Stadthalle Deidesheim und am 25. und 26. November 2023 in der Kulturhalle Mannheim-Feudenheim.

Bereits seit Januar probt das Ensemble im Musikverein Otterstadt für die angehenden Shows Gesang, Schauspiel und Tanz. Zuvor mussten die Darstellerinnen und Darsteller in ganztägigen Castings ihr Können unter Beweis stellen. Entsprechend groß die Freude, als wenig später bei einigen Teilnehmenden die ersehnte Mail im virtuellen Postkasten landete.

„Über das Rollenangebot der Deloris habe ich mich natürlich extrem gefreut!“, sagt Djanette Kabouche, die sich die begehrte Hauptrolle der „Nonne wider Willen“ Deloris van Cartier sichern konnte. „Natürlich hat Whoopi Goldberg in der Rolle große Fußspuren hinterlassen, aber ich denke, dass ich der Herausforderung gewachsen bin! Wir rocken das!“ fügt Afra Fetzer hinzu, die sich die Hauptrolle mit Djanette teilt.

Alle Hauptrollen, wie die gestrenge Mutter Oberin, die junge Ordensschwester Mary Robert und der Ganovenboss Curtis, wurden doppelt besetzt und spielen alternierend an den beiden geplanten Spielorten. So wird es auch bei mehrmaligen Ansehen immer wieder ein frisches, neues Erlebnis sein, da die einzelnen Darsteller*innen ihren Rollen eine ganz individuelle Färbung verleihen.

Die beiden Vereinsvorstände Dominic Konrad und Sharon Wiechert sind sich einig: „Das wird unser bisher aufwändigstes Stück. Dafür läuft es aber in den Proben sehr diszipliniert und flüssig ab und wir sind sehr gut im Zeitplan. Mit den ersten Schauspielszenen setzt sich bereits langsam ein schönes Gesamtbild zusammen, auch wenn wir noch den großen Teil der Arbeit vor uns haben. Aber das Wichtigste: Allen macht das wöchentliche Proben am Sonntag großen Spaß!“ Auch Sabrina Fath, die für das Stück die Tänze entwirft, ist begeistert: „Die Gruppe lernt meine Tanzabläufe ziemlich schnell, sodass wir schon einige Choreografien eingeübt haben. Davon sind ein paar auch wirklich nicht allzu einfach!“

Timo Degen, der die musikalische Leitung innehat und auch als Dirigent das Orchester leitet, ist ebenfalls guter Dinge: „Die Sänger und Sängerinnen haben schon angefangen – das Orchester wird sich bald dazu gesellen. Wir sind fast vollständig ausgestattet. Aber wir suchen aktuell noch händeringend nach Klarinettisten.“ Interessierte können sich gerne direkt über die Homepage der Musicalgroup (www.musicalgroup.de/mitmachen/) melden.

Aufführungstermine für „Sister Act – Das Musical“:

Am Samstag, den 11. November 2023 um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 12. November 2023 um 14.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Stadthalle Deidesheim (Bahnhofstraße 11, 67146 Deidesheim).

Am Samstag, den 25. November 2023 um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 26. November 2023 um 14.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Kulturhalle MA-Feudenheim (Spessartstraße 24-28, 68259 Mannheim)

Tickets sind in Kürze erhältlich unter www.musicalgroup.de/tickets/

Das Stück: Sister Act –

Das Musical

Deloris van Cartier, eine mäßig erfolgreiche Loungesängerin, wird Zeugin eines Mordes. Unterwelt-Boss Curtis Shank versucht, sie kaltzustellen, bevor sie gegen ihn aussagen kann. Um sie vor den Ganoven zu schützen, wird Deloris von der Polizei ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen: Als Schwester Mary Clarence soll sie möglichst unauffällig im Kloster auf den Prozess warten. Doch „unauffällig“ ist nicht Deloris‘ Stärke: Mit Lebensfreude und einer gehörigen Portion Soul und Gospel verwandelt sie den Nonnenchor des Konvents in eine Sensation, die sich bis zum Vatikan herumspricht …

Das Musical, 2006 in Pasadena (Kalifornien) uraufgeführt, basiert auf dem gleichnamigen Film (1992) mit den Oscar-Preisträgerinnen Whoopi Goldberg und Maggie Smith, einer der erfolgreichsten Komödien der 1990er-Jahre. Die deutsche Erstaufführung erfolgte 2010 im Hamburger Operettenhaus. „Sister Act“ ist in der Produktion des Musicalgroup e.V. erstmals im Rhein-Neckar-Raum zu sehen.

11 Grammys, 8 Oscars, 7 Golden Globes, 1 Tony Award: Alan Menken ist einer der einflussreichsten Komponisten unserer Tage für Film, Fernsehen und Bühne. 1982 machte ihn das Musical „Der kleine Horrorladen“ („Little Shop of Horrors“ schlagartig berühmt.

Gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten Howard Ashman war Menken als Komponist eine der treibenden Kräfte hinter der „Disney-Renaissance“ der 1990er-Jahre. Menken schrieb die Musik zu Zeichentrickfilmen wie „Arielle, die Meerjungfrau“, „Die Schöne und das Biest“, „Aladdin“, „Pocahontas“ und „Der Glöckner von Notre-Dame“.

Große Beachtung fand seine Arbeit für die Musicals „Sister Act“ und „Newsies“. Für letzteres erhielt Menken den begehrten amerikanischen „Bühnen-Oscar“, den Tony Award.

Der Verein:

Musicalgroup e.V.

Der Musicalgroup e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in der pfälzischen Gemeinde Böhl- Iggelheim. Seit über 15 Jahren präsentiert die Gruppe Bühnenprogramme mit den Schwerpunkten Musical und Filmmusik.

Zuletzt spielte das mehr als 50-köpfige Ensemble die Broadway-Musicals „Natürlich blond“ (2019) und „Nine to Five“ (2022). Beide Produktionen wurden von Presse und Publikum bestens aufgenommen.