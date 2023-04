Sieben auf einen Streich – Schnuppertour durch die Volkshochschulen

Rhein-Pfalz-Kreis. Die örtlichen Volkshochschulen im Rhein-Pfalz-Kreis vernetzen sich mit einer Schnuppertour durch verschiedene Programmangebote und Gemeinden im südlichen und im nördlichen Kreisgebiet. Bei jeder Schnuppertour gibt es „Sieben auf einen Streich“: 7 Abende – 7 Themen – 7 Orte. Neugierige und Volkshochschul-Fans erwartet ein ungewöhnlicher Mix durch alle Fachbereiche zum „Einfach-mal-rein-Schnuppern“ für eine geringe Gebühr von 25 Euro. Die Norden des Kreises startet am Mittwoch, 12. April. Sie macht wöchentlich um 18:30 Uhr eine Station: Am ersten Abend gibt es Schriftkunst (Kalligraphie). Am zweiten Abend werden wichtige Tour durch den Begriffe für den Besuch in Frankreich vermittelt. Weiter geht es mit den „10 besten Reise-Apps für Ihren nächsten Urlaub“, bevor es „Sprachlos war gestern – Small Talk in English“ heißt. Am 10. Mai kann Qi Gong ausprobiert werden. Am Folgeabend dreht sich alles um Stressbewältigung. Abschließend wird leckeres Fingerfood zubereitet. Im Süden des Rhein-Pfalz-Kreises findet die Tour ab 14. April, 17:30 Uhr, freitags statt. Hier beginnt das Programm mit „schneller Küche“. „Reden hilft“ bietet Gesprächsimpulse. Bei Yoga kann am 28.04. entspannt werden – wie auch beim „Waldbaden“ eine Woche darauf. Am 12. Mai findet im Norden ein „Small Talk in English“ statt, während die letzten beiden Termine einem „Fotowalk“, einem kleinen Fotospaziergang, und Tipps zum Erstellen eines Fotobuchs gewidmet sind. Anmeldungen online unter www.vhs-rpk.de (H90000) oder bei den örtlichen Volkshochschulen.