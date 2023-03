Schifferstadt. Am Dienstag, 16. Mai organisiert die Stadtverwaltung Schifferstadt einen Seniorenausflug zur Bundesgartenschau nach Mannheim. Auf zwei großen Ausstellungsgeländen, die durch eine Seilbahn verbunden sind, wird eine bunte Blumenschau zu einem großen Fest. Um jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer des Ausflugs die Möglichkeit zu bieten, das Gartenschaugelände nach eigenen Vorlieben zu erkunden, entfällt diesmal das gemeinsame Mittagessen. Abfahrt ist um 10:15 Uhr am Bahnhof Süd, 10:20 Uhr am Konrad-Adenauer-Platz und um 10:30 Uhr am Rathaus. Die Rückfahrt ist für 17 Uhr geplant. Der Reisepreis inklusive Eintritt beträgt 34 Euro pro Person. Anmeldungen sind ab dem 18. April bei Frau Blesinger in Zimmer 5 des Rathauses, Marktplatz 2, montags bis freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr möglich – gerne auch telefonisch unter 06235 / 44318 oder per E-Mail an senioren@schifferstadt.de.