Manipulierte Videos

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sie scrollen durch Facebook, Twitter oder Instagram und bleiben plötzlich an einem Video hängen, das Sie in seinen Bann zieht – weil es Sie überrascht, weil es lustig ist, weil es emotional ist. Solche Videos haben wohl die meisten von uns schon länger in Sozialen Netzwerken verweilen lassen, als uns lieb ist. Doch nicht immer zeigen sie das, was behauptet wird. Manipulierte und aus dem Kontext gerissene Videos sind ein perfektes Instrument, um Desinformation zu verbreiten und Unsicherheit und Hetze zu schüren.

Aktuell kursiert zum Beispiel das Video eines Panzerkonvois in Mannheim, auf dem angeblich in großen Ziffern ein Nazi-Code zu sehen ist und ein Ausschnitt aus einer Simpsons-Folge, die den Kollaps der Silicon Valley Bank vorausgesagt haben soll – beide Videos waren gefälscht. Ein anderes Video soll zeigen, wie Schüler ein Klassenzimmer in Deutschland verwüsten. Echt sind die Aufnahmen zwar, aber sie entstanden bereits vor Jahren in Brasilien. Und dann war da noch die Frage, ob sich der kanadische Psychologe Jordan B. Peterson abfällig über Mitglieder der Deutschen Bundesregierung äußerte. Aber auch hier wurde manipuliert – sogar in Form eines Deepfakes.

Bleiben Sie also auch am Wochenende wachsam, was Ihnen in Sozialen Netzwerken begegnet.

Das Tagblatt-Team wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!