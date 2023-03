Den Dreck der anderen

Es herrschte Bewegung am Samstag vor einer Woche und das in ganz Schifferstadt. Eine Aktion, die sich seit Jahren einen festen Platz im Veranstaltungskalender gesichert hat, ging über die Bühne und war von Erfolg gekrönt. Leider, kann in dem Fall gesagt werden, denn ganz offenkundig passen schlechtes Gewissen, Verantwortung und wild entsorgter Müll immer noch nicht zusammen.

