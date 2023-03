Aktionen zum Equal Pay Day

Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer, das hat das Statistische Bundesamt für das Jahr 2022 berechnet. Der Equal Pay Day am 7. März markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten, während Männer bereits bezahlt werden. Rechnet man den Prozentwert von 18% in Tage um, arbeiten Frauen 66 Tage, rechnerisch also vom 1. Januar bis zum 07. März 2023, umsonst. Frauen verdienten im Jahr 2022 mit durchschnittlich 20,05 Euro einen um 4,31 Euro geringeren

Bruttostundenverdienst als Männer (24,36 Euro). Am heutigen Equal Pay Day finden bundesweit Aktionen statt, um auf diese Lohnungerechtigkeit aufmerksam zu machen.

www.equalpayday.de