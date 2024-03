Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes

Am Mittwochabend (20.03.2024), gegen 18:30 Uhr, übergoss ein 48-Jähriger in Schifferstadt seine 46-jährige ehemalige Lebensgefährtin und sich im Rahmen eines Streites mit einer brennbaren Flüssigkeit. Unmittelbar danach zündete er sich mit einem Feuerzeug an, wodurch er sofort Feuer fing. Er bewegte sich dann auf seine ehemalige Lebensgefährtin zu. Ein Zeuge konnte die Frau wegziehen, bevor das Feuer auf sie übergriff. Zeugen brachten den brennenden Mann sofort zu Boden und löschten das Feuer. Der 48-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.