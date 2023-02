„Dufte“ Stadtbücherei Schifferstadt: Vortrag „Frisch in den Frühling mit Aromatherapie“

Schifferstadt. Zu dem Vortrag „Frisch in den Frühling mit Aromatherapie“ lädt die Stadtbücherei Schifferstadt am Donnerstag, 2.3.2023, um 19.30 Uhr ein. Jeder freut sich jedes Jahr aufs Neue, wenn die Tage wieder länger werden und die Natur aus dem Winterschlaf erwacht. Speziell Zitrusfrüchte speichern die Kraft der Sonne im ätherischen Öl ihrer Schalen und sind somit prädestiniert, gute Laune und Motivation zu verströmen. Sie sind somit ein idealer Begleiter zum Start in den Frühling. Sie helfen u.a. die Frühjahrsmüdigkeit zu überwinden.

Im Vortrag erfährt man mehr über die außergewöhnliche Wirkung der Aromatherapie. Der Referent, Andreas Sifrin, ist Aromatherapieberater in der Apotheke am Schillerplatz. Der Eintritt kostet 3 Euro, Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei (06235 925830).