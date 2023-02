Rhein-Pfalz-Kreis. Wie auch in den Vorjahren, schließt die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis am Fastnachtsdienstag, 21. Februar 2023, das Kreishaus am Europaplatz sowie das Dienstgebäude in der Dörrhorststraße (Gesundheitsamt) bereits um 12 Uhr. Dies betrifft auch die Außenstellen der Kraftfahrzeug-Zulassung in Heßheim und Dudenhofen. Am Aschermittwoch ist die Kreisverwaltung wie gewohnt geöffnet.