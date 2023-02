Boerboel-Mix Micha zu vermitteln Information des Veterinäramtes Rhein-Pfalz-Kreis

Rhein-Pfalz-Kreis. Der hübsche Rüde Micha ist ca. 45 kg schwer, knapp 4 Jahre alt und nicht kastriert. Entsprechend seiner Rasse ist er etwas eigenwillig und neigt zu Territorial- und Dominanzverhalten wenn man ihm keine Sicherheit vermittelt. Die tierschutzwidrige Haltung des Hundes, welcher misshandelt und nicht ausgeführt wurde und weder Erziehung noch Konsequenz erfuhr, führte dazu, dass der Rüde selbst Entscheidungen traf und in unsicheren Situationen zu aggressivem Verhalten tendierte.

Das Veterinäramt hatte den Rüden in einer Hundepension untergebracht, wo sich ein Hundetrainer intensiv mit diesem beschäftigte. Dort zeigte er sehr schnell eine positive Entwicklung und gegenüber ihm vertrauten Personen verspieltes, verschmustes und freundliches Verhalten. Im Training zeigte er, dass er sich gerne von seinem Menschen leiten lässt. Liebevolle Konsequenz ist hierbei grundlegend erforderlich. Micha liebt es durch den Wald zu schlendern, beherrscht Grundkommandos und ist leinenführig. Anderen Hunden gegenüber zeigt er sich aufgeregt, aber zumeist freundlich. Kleine Kinder sollten sich nicht in seinem neuen Zuhause befinden. Micha ist nur in hundeerfahrene Hände abzugeben, die sein Vertrauen gewinnen und ihm Sicherheit vermitteln können sowie nur an Personen, die ihm auch körperlich gewachsen sind. Die Übernahme des Hundes wird an einige Trainingsstunden mit dem Hundetrainer geknüpft, um einen guten Start in ein gemeinsames Leben zu unterstützen und hilfreiche Tipps zu erhalten.

Interessenten für den hübschen Rüden wenden sich bitte an Frau Nötzel-Bauer, Veterinäramt Rhein-Pfalz-Kreis unter 0621/5909-7650.