Geschichten von einer Schlittenpartie und einer Geburtstagsfeier – gelesen von jungen Schülern: Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbes der sechsten Klassen

Schifferstadt. Am Paul-von-Denis-Gymnasium fand am Mittwoch, den 15. Februar 2023 nach dem Schulentscheid auch die nächste Runde des Vorlesewettbewerbes des Deutschen Buchhandels statt. Dabei wurden die Deutschlehrer Frau Mattner, Frau Schomber und Dr. Weickert durch den Speyerer Buchhändler und Literaturliebhaber Herrn Roßhirt in der Jury verstärkt.

Schulsiegerinnen und Schulsieger waren mit ihren Eltern aus dem ganzen Rhein-Pfalz-Kreis angereist, um ihre Vorlesefähigkeiten unter Beweis zu stellen und anderen Sechstklässlern beim Vorlesen aufmerksam zu lauschen. So lasen (in alphabetischer Reihenfolge) Nico Bentz (Realschule plus im Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt), Nele Gaub (Realschule plus Bobenheim-Roxheim), Lionel Kautz (Integrierte Gesamtschule Mutterstadt), Thorben Keim (Justus-von-Liebig-Realschule plus Maxdorf-Lambsheim), Gymnasium-Schulsiegerin Lara Köller, Emily König (Realschule plus Dudenhofen), Yade Saracoglu (Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim) sowie Carolin Wöginger (Lise-Meitner-Gymnasium Maxdorf).

In der ersten Vorleserunde lasen die Kinder aus einem selbstgewählten Buch. Der Jury entging dabei nicht die intensive Vorbereitung der Vorlesenden, die sich in einer verständlichen Hinführung zu der Textstelle, die vorgetragen wurde, ebenso erwies wie im Vortrag selbst. Dabei fiel auf, wie viel in den von den Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern mitgebrachten Büchern verschwindet, vom Kuscheltier Swein (in J. K. Rowlings „Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein“) über Bücher, die aus einer Schulbibliothek verbannt werden („Amy und die geheime Bibliothek“ von Alan Gratz), und eine entscheidende Zutat für magische Düfte (in „Die Duftapotheke“ von Anna Ruhe) bis hin zu einem angehimmelten Moderator (in Maja von Vogels „Skandal auf Sendung“), was ja wirklich gar nicht geht. Freilich verschwand beim Zuhören auch die Zeit auf wunderbare Weise.

In der zweiten Runde trugen die Schülerinnen und Schüler aus dem von der Schule ausgesuchten Buch „Dirk und ich“ von Andreas Steinhöfel zwei Abenteuer vor, die Schlittenpartie sowie die Geburtstagsfeier des kindlichen Ich-Erzählers. Brav und ordentlich mag es dabei eher nicht zugehen, aber das angerichtete Chaos wird dabei vom Autor so liebe- und humorvoll vor Augen gestellt, dass auch die jungen Vorleser, in Sachen Tatendrang und Unfug schließlich Fachleute, sich bisweilen ein Grinsen nicht verkneifen konnten. Der Herausforderung (auch für erwachsene Leser), nach nur kurzem Blick in einen Text diesen vorzulesen (und das auch noch vor einem größeren Publikum), stellten sich die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler dabei ebenso tapfer wie der Erzähler und sein jüngerer Bruder der Herausforderung, ein aufgeräumtes Kinderzimmer höchst unterhaltsam für die Leser und Zuhörer in kürzester Zeit in einen Zustand höchster Unordnung zu versetzen.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten am Ende der Veranstaltung unter dem Applaus des Publikums als Anerkennung eine Teilnehmerurkunde sowie ein Buchgeschenk des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels überreicht. Zum Sieger des Kreisentscheids wurde von der Jury Thorben Keim gekürt, der damit für die nächste Runde des Vorlesewettbewerbes qualifiziert ist.