BUGA23: Teilnahme des Gemüsegartens Deutschlands Ihr Rezept gewinnt / Alle Bürger sind eingeladen sich zu beteiligen

Rhein-Pfalz-Kreis. Der Rhein-Pfalz-Kreis, Deutschlands Gemüsegarten, ist auch auf der BUGA23 in Mannheim vertreten. Vom 17. bis 23. April und 4. bis 10. September findet man den Rhein-Pfalz-Kreis im BUGA-Pavillon der Metropolregion. Zusammen mit Vereinen und Institutionen aus dem Landkreis wir die Breite an Leistungen sowie die Vielfalt an Bürgerengagement dargestellt. Gleich am Montag, 17. April, um 12 Uhr, werden die Sieger/-innen des Rezeptwettbewerbs verkündet. Alle Bürger sind eingeladen, sich mit Ihrem Rezept zu beteiligen. Prämiert werden die sieben leckersten wie ausgefallensten Rezepte. Der Schwerpunkt des Gerichts muss auf einer der nachstehenden Kategorien liegen, es braucht jedoch kein rein vegetarisches oder veganes Rezept zu sein: Spargel, Kartoffel, Pälzer Grumbeere natürlich Gemüse, Salat.

Aus diesen Vier Kategorien werden Rezepte gesucht: Aus Großmutters Zeiten, moderne Variationen, eigene Ideen, für Singles bis zur Großfamilie.

Eine Fachjury von ausgewählten Köchinnen und Köchen, unter Leitung von Landrat Clemens Körner, wird die sieben originellsten Rezeptvorschläge auswählen. Die sieben Sieger/-innen werden am 21. Juni 2023 zu einer Genusstour durch den Rhein-Pfalz-Kreis im Oldtimerbus eingeladen. Einsendeschluss: 26. März 2023.

Das Rezept soll an folgende Adresse gesendet werden: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Paul Platz Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen oder: paul.platz@rheinpfalzkreis.de (nur als PDF!). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Vorschlag aus einem schon veröffentlichten Rezept entliehen ist, muss man aus rechtlichen Gründen, die Fundstelle angeben.