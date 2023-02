Internet und E-Mail

Schifferstadt. Am Mittwoch, 15. Februar 2023 beginnt um 10:00 Uhr der Kurs „Internet und E-Mail“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst drei Termine, jeweils mittwochs von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Dieser Kurs richtet sich an alle, die Tipps und Tricks im Umgang mit dem Internet und dem eigenen E-Mail Konto erhalten möchten. Sie erhalten einen grundlegenden Einstieg in das Internet und lernen, wie sie E-Mails erhalten und versenden können. Sie werden mit den Möglichkeiten der Internet und E-Mailnutzung vertraut gemacht und erhalten viele Tipps, um sich sicher im Netz bewegen zu können.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich.

Whisky-Rundreise in Römerberg

Römerberg. Sie trinken gerne Whisky, möchten aber noch mehr über die Brennereien und Land und Leute erfahren? Dann sind Sie bei diesem Tasting richtig. An diesem Abend werden 6 x 2cl Whisky aus verschiedenen Brennereien Schottlands verkostet. Das Tasting findet am 25.02.23 von 19:00 – 22:00 Uhr im Zehnthaus in Römerberg statt. Die Gebühr beträgt ab 8 TN 13 € zzgl. 38 € Getränkeumlage. Bei 6-7 TN 20 € zzgl. 40 € Getränkeumlage.

Anmeldungen online auf unserer Webseite: http://www.vhs-rpk.de oder per E-Mail oder schriftlichem Anmeldeformular bei der Außenstelle Römerberg-Dudenhofen unter VHS@vgrd.de. Kursnummer: H305732R01

Aufbaukeramik in Limburgerhof

Limburgerhof. Sie interessieren sich für die jahrtausendealte Kulturtechnik Töpfern? Dann lernen Sie bei unserem vhs-Kurs die Techniken der Aufbaukeramik. Mit den Händen erschaffen Sie einzigartige Werkstücke und können so Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Unterstützung erhalten Sie dabei von der Dozentin, Johanna Mann, die über langjährige Erfahrung im Arbeiten mit Ton verfügt. Der Kurs richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen.

Der Kurs findet ab Dienstag, den 28.03.23 an vier Abenden von 18:00 – 21:15 Uhr in der Carl-Bosch-Schule in Limburgerhof statt. Am Freitag, den 31.03.23 von 17:00 – 18:30 Uhr, können die fertigen Werkstücke abgeholt werden. Die Gebühren belaufen auf sich auf 63 € (ab 8 TN), 91 € (6-7 TN), 135 € (4-5 TN). Die Kosten für Ton und Glasur werden direkt mit der Dozentin abgerechnet.

Kursnummer: H210112K02. Anmeldung online unter https://www.vhs-rpk.de

Partnersuche im Internet

Schifferstadt. Am Dienstag, 14. Februar 2023 findet von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr der Kurs „Partnersuche im Internet“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Für die Partnersuche auch das Internet zu nutzen, ist heute nichts Außergewöhnliches mehr. Und die Suche ist dabei nicht nur auf das Finden eines Lebenspartners beschränkt.

Auch neue Freundschaften, Gleichgesinnte (z.B. Vegetarier) oder Leute für gemeinsame Freizeitaktivitäten können über Online Portale gefunden werden.

In diesem Kurs erhalten Sie einen Überblick über die zahleichen Dating-Portale, Partnervermittlungen und Portale für spezielle Zielgruppen im Internet. Worin unterscheiden sie sich? Auf was ist bei der Anmeldung zu achten oder wenn man einen Vertrag abschließt? Welche Fallstricke sind zu vermeiden? Und wie erstelle ich mein persönliches Online-Profil? Ob Sie nun konkret auf der Suche sind oder nur mal sehen wollen, wie das so geht. In diesem Kurs erhalten Sie nützliche und praktische Informationen zum Thema.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich.

Töpfern/Glasierkurs

Schifferstadt. Am Samstag, 18. Februar 2023 findet von 09:30 Uhr bis 13.00 Uhr der Kurs „Töpfern – Glasierkurs“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2, statt. Glasuren sind der Schmuck der Keramik – schmücken Sie in diesem Kurs Ihre Werke aus dem Wochenendkurs mit farbigen Glasuren. Das macht Ihre Keramik noch stabiler und leichter zu reinigen. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.