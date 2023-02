Hilfe für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien: Sammelaktion des Migrationsbeirates des Rhein-Pfalz-Kreises

Rhein-Pfalz-Kreis. Das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet und dessen Auswirkungen hat uns alle erschüttert. Die Menschen in den dortigen Gebieten sind auf internationale Hilfe angewiesen. Auch der Migrationsbeirat des Rhein-Pfalz-Kreises möchte so schnell wie möglich helfen. Er ruft daher die Bevölkerung zu Spenden auf, die bereits morgen, Donnerstag, 09. Februar 2023, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr, in der Festhalle Dudenhofen, Albrecht-Dürer-Str. 5, abgegeben werden können.

Gesammelt wird: Baby-/Kinderkleidung, Windeln, Hygieneartikel, Kleidung für Erwachsene, Mützen, Handschuhe, Schals, Decken/Kissen und haltbare abgepackte Lebensmittel (z.B. Kekse, Salzstangen, Kleingebäck). Der Migrationsbeirat bittet bei den Textilien um Neuware.

Weiterhin wurde als Soforthilfe bereits gestern, 07. Februar 2023, ein Hilfskonvoi als Soforthilfe in die Krisenregion entsendet, ausgestattet mit Decken und Hygieneartikeln. Auch Spenden für die humanitäre Organisation vor Ort und an das Deutsche Rote Kreuz wurden getätigt.