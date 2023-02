Margit Sponheimer feiert in Mainz 80. Geburtstag

Schifferstadt/Mainz. Die Mainzer Fasnachts-Ikone, Sängerin und Schauspielerin, Trägerin des 22. Schifferstadter Saumagenordens Margit Sponheimer feierte am 7. Februar ihren 80. Geburtstag. Ausgerichtet wurde dieses Fest vom Mainzer Carnevalverein von 1838 MCV, dem Heimatverein der Jubilarin, im einem Festsaal der Mainzer Stadtwerke.

Was Rang und Namen hat in der Mainzer Karnevalsszene kam zum Gratulieren. Man sah Bütten- und Bühnenstars, wie zum Beispiel Jürgen Wissmann, bekannt aus den Mainzer Sitzungen als „Ernst Lustig“ oder Pit Rösch, den Stimmungssänger. Auch der „Nachtwächter“ Adi Guckelsberger war unter den Gratulanten. Frank Golischewski, der Komponist des Musicals „Gutenberg“, in dem Margit Sponheimer mitwirkt, brachte ein Geburtstagsständchen und begleitete weitere musikalische Vorträge. Es fehlte auch nicht ein Auftritt der Mainzer Hofsänger, die ihrer Freundin Margit eine stimmungs- und temperamentvolle Gesangs-Einlage brachten.

Der frühere Mainzer OB und neue rheinlandpfälzische Innenminister Michael Ebeling hatte es sich nicht nehmen lassen, persönlich zu gratulieren und einen Blumengruß zu überbringen, und der kommissarische Mainzer Bürgermeister Günter Beck übermittelte in einer launischen Rede die Grüße der Stadt an die Mainzer Ehrenbürgerin.

Aus der mit dem MCV befreundeten thüringischen Stadt Gotha war Oberbürgermeister Knut Kreuch persönlich angereist. Er überraschte die Jubilarin mit einem humorig-gedichteten Glückwunsch. Eine Laudatio auf Margit Sponheimer und ihr Lebenswerk hatte der seit November 2022 im Amt befindliche neue Präsident des MCV Hannsgeorg Schönig vorgetragen, der auch durch das Programm führte.

Von den Schifferstadter Schlotten waren Senatorin Marlein Bittner und Senator Hans Busch gern der Einladung ihrer Saumagenordensträgerin Margit Sponheimer gefolgt. Ein prächtiger Präsentkorb mit Kallstadter Saumagenwein und hausgemachten Leckereien wurde mit den Grüßen aus Schifferstadt überbracht.