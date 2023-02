Blaulicht – Polizeimeldungen vom 5.2.2023

Diebstahl aus Pkw

Schifferstadt (ots). In der Nacht des 4.2.2023 gegen 2:00 Uhr öffnete der/die Täter/in einen unverschlossenen Pkw in der Elisabethenstraße in Schifferstadt und entnahm eine Papiertüte. Durch einen Alarm aufgeschreckt, verließ der/die Täter/in die Örtlichkeit. Trotz sofort durchgeführten Fahndung konnte niemand mehr festgestellt werden.

Flüchtiger Radfahrer gesucht

Schifferstadt (ots). Am Donnerstag, 2.2.2023, im Zeitraum von 13:00 -14:30 Uhr, ereignete sich in der Denisstraße in Schifferstadt ein Verkehrsunfall. Hierbei streifte vermutlich ein Radfahrer beim Vorbeifahren einen geparkten grauen VW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise in allen drei Fällen bitte an die Polizei Schifferstadt unter 06235-4950 oder per E-Mail, pischifferstadt@polizei.rlp.de .