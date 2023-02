Führung durch die Synagoge Beith Shalom

Speyer. Am 9. November 2008 – und damit 70 Jahre nach der Zerstörung ihrer Vorgängerin – wurde der Grundstein für die Synagoge Beith-Shalom gelegt. Drei Jahre später wurde das »Haus des Friedens« feierlich seiner Bestimmung übergeben und zusätzlich Sitz der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz. Der Rundgang zeigt nicht nur das Gemeindezentrum und den Betraum, sondern verdeutlicht auch die Geschichte der bemerkenswerten Gemeinde und wirft einen Blick in die Vergangenheit und in die Gegenwart.

Termin: Sonntag, den 05. Februar 2023 um 11 Uhr, Dauer: ca. 1,5 Stunden, Kosten: 6€ p.P., „ermäßigt 4,50€ p.P.; erhältlich vor Ort , in der Tourist Info oder unter www.speyer.de/Veranstaltungen. Treffpunkt: Eingang der Synagoge, Weidenberg 3, Guide: Kerstin Scholl. eranstalterin: Tourist Info Speyer

*SpeyerCARD-Inhaber, Schüler, Studenten und Schwerbehinderte.

Kinder bis 10 Jahre kostenfrei.