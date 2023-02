Schifferstadt. Am Dienstag, 14. Februar wird in der Adlerstube, Kirchenstraße 17 ab 14.11 Uhr Fasching gefeiert. Für die musikalische Umrahmung sorgt Herr Franz Lämmlin. Alle Senioreninnen und Senioren sind herzlich willkommen. Sollten Sie den Bürgerbus in Anspruch nehmen wollen, denken Sie bitte daran, das Bürgerbus-Team rechtzeitig unter der Telefonnummer 06235 44-555 zu kontaktieren.