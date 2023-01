Die Unschlüssigkeit und die Bedenken, die die Fraktionen in Bezug auf den Haushaltsplan 2023 mit sich trugen, wurde in den Reden zum Zahlenwerk in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend deutlich. Hundertprozentige Überzeugung gab es nicht. Dafür Kritik und Bauchweh, aber auch den einen oder anderen feinen Hauch von Optimismus.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Mittwoch, 25. Januar 2023.

https://www.schifferstadter-tagblatt.de/service/einzelausgabe-kaufen/