“Wie eine Schule des Lebens”

Der langjährige Diakon der Pfarrei Heilige Edith Stein, Hans Sattel, wurde nach 33 Jahren von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann auf eigenen Antrag zum 1. Januar von seinen Aufgaben als Diakon im Nebenberuf entpflichtet und in den Ruhestand versetzt. Das Sakrament der Diakonenweihe wurde ihm am 12. November 1989 durch den inzwischen verstorbenen Weihbischof Ernst Gutting gespendet. Über drei Jahrzehnte hat sich Hans Sattel seelsorgerisch, aber auch sozial-karitativ engagiert, zunächst in St. Jakobus, nach dem Zusammenschluss zur Pfarrei Heilige Edith Stein, in allen drei Gemeinden.

