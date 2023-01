Ganz leise war das Servus von Gerd Steigleder zum Abschied nicht. Der Geschäftsführende Beamte hatte da mal was vorbereitet für die Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag. Es war seine letzte. 103 hat Steigleder insgesamt erlebt. Jetzt geht der Staffelstab an Markus Lehmann über. Offizieller Wechsel: April.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Mittwoch, 25. Januar 2023.

https://www.schifferstadter-tagblatt.de/service/einzelausgabe-kaufen/