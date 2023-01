Christbaumsammelaktion am kommenden Samstag

Schifferstadt. Der Arbeitskreis „Ökumenischer Hungermarsch” wird 2023 in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden und dem CVJM Schifferstadt wieder die Christbaumsammelaktion durchführen Die Christbaumsammelaktion zugunsten des Ökumenischen Hungermarsches Schifferstadt findet am Samstag, dem 21. Januar 2023, statt. Die abgeschmückten Bäume müssen am Samstag, 21. Januar bis spätestens 8 Uhr vor das Haus bereit gestellt werden. Die HelferInnen werden dann klingeln und um eine Spende bitten. Es wäre für das Orga-Team gerade bei Mehrfamilienhäusern hilfreich, wenn man einen kleinen Zettel mit Namen an den Baum bindet. Die gesammelten Spenden fließen dem Hungermarschprojekt 2023 zu. In diesem Jahr wird das Projekt des Vereins MANTHOC Cajamarca e.V. unterstützt, MANTHOC ist eine Bewegung, die sich für die arbeitenden Kinder in Peru einsetzt (Infos: https://foerderverein-manthoc-cajamarca.de/). Nähere Infos zur Aktion und zum Hungermarsch 2023 beim Prot. Pfarramt 1, Tel. 0 6235 – 95.93.53. Die Spende kann auch vorab überwiesen werden: Ev. Kirchengemeinde, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE77 5455.0010.0190.0065.85, BIC: LUHSDE6AXXX. Stichwort: Christbaumsammelaktion. Foto: Archiv