Suche nach unfallbeteiligtem Kind

Schifferstadt (ots). Am 6.1.2023, gegen 14.22 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Otto-Ditscher-Straße. Hierbei fuhr ein circa 5-6 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad von einem Seitenweg (Fußgängerbrücke zwischen Thomas-Nast-Straße und Otto-Ditscher-Straße) ohne auf den Verkehr zu achten auf die Otto-Ditscher-Straße und stieß dort gegen einen vorbeirollenden Pkw. Der Junge sei nicht gestürzt und blieb scheinbar unverletzt. Auf Ansprache durch die Pkw-Fahrerin sei der Junge weiter in die Max-Liebermann-Straße gefahren, ohne vorher seinen Namen zu nennen. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Ob der Junge tatsächlich unverletzt und sein Fahrrad ohne Schaden blieb ist bislang unklar. Der Junge trug eine grün-grau-karierte Jacke, dunkle Hosen und hatte kurzes blondes Haar. Etwaige Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt, Tel. 06235-4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de