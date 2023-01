In eigener Sache: rtv-TV-Magazin stellt sich neu auf!

(red) In unserer Ausgabe vom Samstag 31. Dezember haben wir Sie bereits mit diesem Text auf die neue Heftstruktur unseres TV-Supplements „rtv“ aufmerksam gemacht. Da die Information noch nicht alle Abonnenten erreicht hat, drucken wir es an dieser Stelle gerne nochmals ab: Unser Produkt rtv wird laufend weiterentwickelt und veränderten Sehgewohnheiten angepasst. Auch angesichts dramatisch gestiegener Papierpreise fokussiert sich das TV-Heft ab der Ausgabe 1/2023 auf das, was Sie mehrheitlich wünschen: Informationen über das Programm der Hauptsender zu den Sendezeiten, welche die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer nutzen. Da das Anschauen von Sendungen, Serien und Filmen über das Internet immer beliebter wird, erhalten die Leser erweiterte Tipps zu Streaming-Angeboten und Mediatheken- Hinweise. Der Lifestyle-Mix aus Hintergrundberichten, hochwertigen Interviews sowie Rätseln bleibt bestehen. Zusätzlich bieten wir Ihnen ab sofort einen umfassenderen Service und veröffentlichen im rtv Fernsehmagazin einen QR-Code. Dieser führt auf unser E-Paper, mit dem Sie sich über weitere Sender und Sendungen, sowie weiteren redaktionellen Inhalten informieren können. Mit dem Fokus auf die wichtigsten TV-Programm-Informationen samt spannendem Unterhaltungsteil und ergänzt mit wertvollen Mediatheken- und Streaming-Tipps reduziert sich der Heftumfang und eine signifikante Menge Papier kann eingespart werden. Alle Informationen sind dennoch enthalten.