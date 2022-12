Ein Lichtblick zu Weihnachten . . .

Obwohl viele Menschen in der heutigen Zeit sparen müssen, kamen bei der diesjährigen Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ immerhin 230 Päckchen zusammen. Darüber informierte Nicole Adel, die seit nunmehr 19 Jahren mit großem Engagement ehrenamtlich eine Sammelstelle betreut und organisiert. „Es ist und bleibt ein großartiger Ausdruck der Nächstenliebe, besonders an Weihnachten und gerade in dieser Zeit an arme Kinder zu denken“, betont sie im Gespräch mit dem Tagblatt.

