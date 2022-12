Schifferstadt. Die Parkinson-Selbsthilfe Schifferstadt lädt in Kooperation mit dem Pflegestützpunkt, Parkinsonbetroffene, Angehörige und Interessierte zu einem Austausch in gemütlicher Runde ein. In der Selbsthilfegruppe geht es darum, sich gegenseitig durch den Austausch von Informationen und Tipps, zu einem konstruktiven Umgang mit der Erkrankung und ihren Begleiterscheinungen zu ermutigen. Ab 2023 verlegen wir unseren Treffpunkt wieder regelmäßig nach Schifferstadt. Alle Interessentinnen sind herzlich eingeladen, am Donnerstag, den 12.1.23, um 15.00 Uhr, dazu zu kommen. Eine Vereinsmitgliedschaft oder Anmeldung sind nicht erforderlich. Die Gruppe wird von Betroffenen geleitet und durch den Pflegestützpunkt unterstützt. Die Teilnehmer kommen aus der Rhein-Neckar-Region. Wir treffen uns in der Gaststätte zum Vogelpark, Am Waldfestplatz 2, Schifferstadt. Für Rückfragen sind das Parkinsontelefon: 0160-99551101 oder der Pflegestützpunkt Schifferstadt: 06235-4587565, erreichbar.