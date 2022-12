Schifferstadt. „Du musst mich jetzt sofort zum Arzt fahren“ oder „Du machst ja nichts, keiner kümmert sich um mich…“ Solche Forderungen bestenfalls Mitten in der Nacht sind nicht einfach. Menschen mit einer Demenzerkrankung deuten Probleme meist anders und nicht selten bringen sie mit diesem herausfordernden Verhalten jene zur Weißglut, welche ihnen helfen. Doch auf solche Situationen kann man sich vorbereiten. „Herausforderndes Verhalten – Umgang mit Aggressionen und Anschuldigungen“ unter diesem Motto führen wir unsere online-Vortragsreihe „Demenz im Alltag“ fort. Die kostenfreie Veranstaltung soll pflegende Angehörige in den Fragen unterstützen: Wie kann ich mich mit Anschuldigungen und Aggressionen umgehen? Was tun bei Selbstüberschätzung und Gefährdung? Wie gehe ich mit Dringlichkeiten und Nöte des an Demenz Erkrankten um? Wie kann ich mich auf schwere Situationen vorbereiten? Hierzu laden der Pflegestützpunkt Böhl-Iggelheim und der Pflegestützpunkt Schifferstadt mit Referent Roman Schaan aus Maxdorf ein. Der Vortrag findet per zoom am Mittwoch, den 25.01.2023 von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr statt. Der Abend ist der dritte Teil der Online-Reihe „Demenz im Alltag“, welche am 08.02. den Abschluss finden wird. Eine Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen ist problemlos möglich. Eine Anmeldung senden Sie bestenfalls per Email bis 23.01.2023 bitte an: Pflegestützpunkt Böhl-Iggelheim 06231/939 47 42, Manfred.Krueger@pflegestuetzpunkte-rlp.de Pflegestützpunkt Schifferstadt 06235/ 458 75 66, Desiree.Urban@pflegestuetzpunkte-rlp.de