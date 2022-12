Palatina Klassik mit Weihnachtskonzert in Eußerthal

Eußerthal. Im Rahmen seiner Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen führt der Förderkreis PalatinaKlassik e.V. seine Jubiläumskonzerte fort. Am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, um 16.00 Uhr kommen das PalatinaKlassik-Vokal- und Barockensemble zum traditionellen festlichen Weihnachtskonzert in die Zisterzienser-Abteikirche nach Eußerthal. Vor 10 Jahren haben Michael Wagner und Prof. Leo Kraemer den Förderkreis PalatinaKlassik e.V. ins Leben gerufen. Seit dieser Zeit verfolgt die Internationale Konzertreihe “PalatinaKlassik” das Ziel, klassische Konzerte in unterschiedlicher Besetzung in der Pfalz, der Metropolregion Rhein-Neckar und weit darüber hinaus zur Aufführung zu bringen. Was vor 10 Jahren sprichwörtlich am Küchentisch begann, hat sich zu einem kleinen „Unternehmen” entwickelt. Dies hatten sich PalatinaKlassik-Vorsitzender Michael Wagner, heute Abgeordneter im Landtag Rheinland-Pfalz und dort Vorsitzender des Ausschusses für Kultur, und der musikalische Leiter von PalatinaKlassik, der frühere Domkapellmeister und Domorganist Prof. Leo Kraemer, nicht zu träumen gewagt. „Von Anfang an war die Nachfrage nach PalatinaKlassik-Veranstaltungen groß,” berichten Wagner und Kraemer. Kultur brauche Engagement und diesem Motto fühle sich PalatinaKlassik voll und ganz verpflichtet. So werde der Förderkreis ausschließlich vom Ehrenamt getragen, eine sehr große Herausforderung bei der Organisation von 20 bis 25 Konzerten in einer Saison. Doch die Organisation ist das eine, die künstlerische Gestaltung und Durchführung des Programms das andere. Geradezu einen Glücksfall nennt es Wagner, dass das Festival mit Prof. Leo Kraemer einen international renommierten und gefragten künstlerischen Leiter verfügt, der als als Dirigent, Organist und akademischer Lehrer weit über die Grenzen Deutschlands hinaus großes Ansehen genießt. Über 200 Konzerte u.a. im Historischen Museum der Pfalz, dem Schloss Villa Ludwigshöhe, dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte und eben auch in der Zisterzienser-Abteikirche Eußerthal mögen es wohl in den zurückliegenden Jahren gewesen sein, auf die PalatinaKlassik zurückblicken kann. Unvergessen bleibt die musikalische Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Kammerorchesters der St. Petersburger Philharmoniker und den Musikstudenten des staatlichen Konservatoriums Kazan, die die Musikerinnen und Musiker mehrmals zu Konzertreisen an die Wolga oder an den Tiber nach Rom geführt hat. Bereits seit 2012 gastiert PalatinaKlassik in der Zisterzienser-Abteikirche Eußerthal. Und auch in diesem Jahr begehen die PalatinaKlassik-Ensembles unter der Leitung von Prof. Leo Kraemer zusammen mit Robert Frank, dem früheren Konzertmeister am Nationaltheater Mannheim, an der Violine das Jubiläum mit einem festlichen Weihnachtskonzert am 26. Dezember um 16.00 Uhr in der Zisterzkienser-Abteikirche. Zur Aufführung gelangen u.a. Werke von Johann Sebastian Bach mit Chorälen aus seinem Weihnachtsoratorium, die Motetten „Wachet auf, ruft uns die Stimme”, in der Fassung von Bach und Felix Mendelssohn, von Franz Schubert die „Deutsche Messe” und von Georg Friedrich Händel „Tochter Zion”. Und natürlich dürfen das „Stille Nacht” von Franz Xaver Gruber sowie das „Cantique de Noel” von Adolphe-Charles Adam nicht fehlen. Karten zur Hinterlegung für die Tageskasse unter 06232 36225 und palatinaklassik@t-online.de oder im Vorverkauf über das Reservix-Ticketing-System. Wagner und Kraemer sind zutiefst davon überzeugt, dass Kunst und Kultur elementare Bausteine unseres „Mensch seins” sind. „Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder nach Belieben streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert.” Dieses Zitat des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker muss gerade heute besonders gelten. „Wir müssen die Einsicht gewinnen, dass Kunst auf besondere Weise Daseinsvorsorge ist und wir nicht auf die Kreativität und Impulse von Künstlern verzichten können,” so die beiden PalatinaKlassik-Verantwortlichen abschließend.