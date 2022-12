Klangvolle Weihnachten in St. Jakobus Schifferstadt

Schifferstadt. Die Chöre an St. Jakobus, Schifferstadt, freuen sich, nach zwei von der Pandemie beeinflussten Jahren, in voller Stimmstärke Weihnachten feiern zu können. Festliche und stimmungsvolle Musik gehören fest zu Weihnachten, wie Gebäck, Lichterglanz und Tannenduft. Während der Feiertage begleiten die verschiedenen Chorgruppen der Chöre an St. Jakobus durch die verschiedenen Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Jakobus, Kirchenstraße, Schifferstadt. Die Junge Kantorei Schifferstadt gestaltet gemeinsam mit den Kommunionkindern und Instrumentalisten die Kinderkrippenfeier um 16.00 Uhr an Heiligabend. Das Krippenspiel: „Das versteht doch kein Schaf“ wird unter der Leitung von Eva Oberling und Dekanatskantor Georg Treuheit aufgeführt. Die Christmette um 22.00 Uhr wird von dem Kirchenchor St Jakobus gestaltet. Stimmungsvolle und feierliche Werke von Saint- Saens, J.S. Bach und vielen anderen, verleihen diesem Gottesdienst einen besinnlichen Rahmen. Am 25.12., dem ersten Weihnachtsfeiertag, um 17.00 Uhr, begleitet die Schola Cantorum Schifferstadt, mit Gregorianik die Weihnachtsvesper. Glanzvoller Abschluss der Weihnachtsfeiertage bildet die festliche Orchestermesse am 26.12., dem zweiten Weihnachtsfeiertag, um 10.30 Uhr. Die Missa brevis in C-Dur von W.A. Mozart, besser bekannt, als die „Orgelsolomesse“ wurde 1775/1776 in Salzburg komponiert und erhielt Ihren Namen durch ein markantes Orgelspiel im Benedictus. Die Solisten, der Chor an St. Jakobus, das Kammerorchester Metropol, ein Holz- und Blechbläserensemble und Michael Filsinger an der Vleugelsorgel singen und spielen unter der musikalischen Leitung von Dekanatskantor Georg Treuheit. Die Solistinnen und Solisten sind Angela Hinderberger (Sopran), Gabriela Gomez (Alt), Andreas Seibert (Tenor) und Michael Dettlaff (Bass). Abgerundet wird dieser besonders feierliche Gottesdienst durch weihnachtliche Choräle von u.a. John Rutter.