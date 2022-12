Die 49er spielen in der Adlerstube

Schifferstadt. Am Dienstag, 6. Dezember 2022 spielen die „49er“ ab 14 Uhr in der Adlerstube, Kirchenstraße 17. Beliebte Lieder und schwungvolle Schlager werden zu hören sein. Gleichzeitig findet am Nikolaustag der letzte Seniorennachmittag des Jahres statt. Alle Seniorinnen und Senioren sind herzlich eingeladen. Der erste Seniorennachmittag im neuen Jahr findet erst am 17. Januar 2023 wieder statt.