Am 15. November 2022 hat die UWG Schifferstadt ihre diesjährige Mitgliederversammlung abgehalten. Unter anderem war ein Tagesordnungspunkt die Aussprache über den gegenwärtigen Zustand und Zukunft der UWG Schifferstadt. Nachdem die Zukunftsperspektive intensiv im Laufe der Aussprache eruiert wurde, insbesondere auch im Hinblick auf die Stadtratswahlen im Jahre 2024, wurde letztendlich festgestellt, dass die vorhandenen Ressourcen nicht ausreichen werden, einen erfolgreichen Wahlkampf zu organisieren. In der darauffolgenden Abstimmung haben sich die anwesenden Mitglieder einstimmig für eine Auflösung der UWG Schifferstadt ausgesprochen. Es wurden von den Mitgliedern die Liquidatoren gewählt und der bestehende Vorstand beauftragt, den Auflösungsprozess in die Wege zu leiten. Die UWG Schifferstadt wird zum 31. Dezember 2022 aufgelöst. Die Gläubiger werden gebeten, ihre Ansprüche anzumelden. Die UWG Schifferstadt bedankt sich bei allen ihren Wählerinnen und Wähler für das entgegengebrachte Vertrauen der letzten Jahre.