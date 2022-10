Neuauflage von „Kicken für Iquique“

Schifferstadt. Nach zweijähriger, coronabedingter Zwangspause gibt es eine Neuauflage des traditionellen Fußball-Hallenturniers der Kolpingfußballer zu Gunsten des Kinderhilfswerks von Bruder Paul (†). Startschuss ist am 1. November 2022, ab 10.00 Uhr, in der Neuen Kreissporthalle im Schulzentrum. Namhafte Schifferstadter Vereine haben zugesagt und versprechen ein interessantes Turnier. Dir Gewinner stehen bereits fest: es sind die Kinder in Iquique! Bereits etliche Geld- und Sachspenden sind im Vorfeld bei der Kolpingsfamilie Schifferstadt eingegangen. Alle Freunde und Gönner sind an diesem Feiertag willkommen. Bei „Preisen wie früher“ lohnt es sich allemal einen Stopp am Neustückweg einzulegen, sei es zur Frühstück-, Mittags- oder Kaffeezeit. Coronabedingte Vorsichtsmaßnahmen sind seitens der Veranstalter getroffen, Masken liegen kostenlos am Eingang bereit, sodass jedem individuellen Schutzbedürfnis Rechnung getragen wird. Ferienbedingt sind die Temperaturen in den Sporthallen – verständlicherweise – um wenige Grad abgesenkt, also ist es sicherlich ratsam eine Strickjacke mehr dabei zu haben. Wie Karlheinz Steck vom Orga-Team, mit einem Lächeln auf dem Gesicht, richtig feststellt, sind die doch etwas widrigen Umstände für die Organisatoren kein Hinderungsgrund, weil „die Sache es uns wert ist“. Spendenkonto: Kolpingsfamilie Schifferstadt, Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG IBAN: DE79 5479 0000 0006 1263 59, Verwendungszweck: „Kicken für Iquique“