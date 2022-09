Baubeginn Straßenausbau Hirschgasse

Am 26.9.2022 beginnen die Straßenausbauarbeiten der Hirschgasse durch die Firma OKM Straßen- & Tiefbau GmbH aus Marnheim. Der Ausbau erfolgt in 3. Bauabschnitten ab der Waldseer Straße mit jeweiligen Ausbaulängen von ca. 130 m. Die Bauzeit je Bauabschnitt beträgt ca. 3 Monate und die Gesamtbauzeit voraussichtlich ca. 9. Monate. Während der Bauzeit ist die komplette Hirschgasse nur eingeschränkt nutzbar und die Anwesen in dem jeweiligen aktiven Bauabschnitt nur fußläufig erreichbar. Im Zuge des ersten Bauabschnitts muss zusätzlich die Kreuzung Waldseer Straße / Jakobsgasse / Hirschgasse für notwendige Anschlussarbeiten der neuen Straßenentwässerung und Erneuerung der Hauptrasse Trinkwasser für die Hirschgasse ab 26.9.2022 für ca. 14 Tage vollgesperrt werden. In dieser Zeit ist die Jakobsgasse nur noch von der Bahnhofsstraße und die Waldseer Straße 9 bis 15 nur noch von der Lillengasse erreichbar. Die Müllentsorgung wird während der gesamten Bauzeit in allen betroffenen Straßenzügen wie gewohnt gewährleistet. Die Einschränkungen werden auf das notwendigste Maß zur Erreichung des Straßenausbaus beschränkt.