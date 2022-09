Arbeiten an der Gasthauptleitung in der Ludwigstraße

Im Zeitraum von Mittwoch, dem 28.09.2022 bis einschließlich Mittwoch, dem 23.11.2022 wird die Firma Regab GmbH für die Thüga Energienetze GmbH Arbeiten an der dortigen Gashauptleitung durchführen bzw. diese verlegen. Dazu muss zunächst die gesamte Ludwigstraße am 28.09.2022 für den ganzen Tag voll gesperrt werden. Nach dem 28.09.2022 werden die Bauarbeiten abschnittsweise (ca. 50 Meter Abschnitte) erfolgen. Der erste Bauabschnitt (von Ludwigstraße 1-5 und 4-12) muss ebenfalls im Zeitraum vom 29.09. bis einschließlich 13.10.2022 unter Vollsperrung erfolgen. Während der Vollsperrungen wird die Einbahnstraßenregelung in der Ludwigstraße aufgehoben. Nach dem ersten Bauabschnitt, ab dem 14.10.2022 können die Arbeiten unter halbseitiger Straßensperrung fortgeführt werden. Diese Arbeiten erfolgen dann ebenfalls abschnittsweise in 50 Meter Abschnitten von der Bahnhofstraße in Richtung Zwerchgasse. Für die gesamte Dauer der Maßnahme sind in der ganzen Ludwigstraße absolute Halteverbote erforderlich. Für die Müllsammlungen am 29.09.2022 (Biomüll), 07.10.2022 (Restmüll), 11.10.2022 (Hecken- und Baumschnitt) und 13.10.2022 (Biomüll) werden die Absperrungen für die Versorgungsträger geöffnet, sodass die AnwohnerInnen ihren Müllsammelbehälter wie gewohnt vor dem eigenen Anwesen abstellen können. Während der Dauer der Vollsperrung kann der Durchgang für FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen nicht zu jedem Zeitpunkt sichergestellt werden. Für die betroffenen AnwohnerInnen werden Fußgängerbrücken zu Ihren Ein- bzw. Ausgängen gelegt. Damit das bauausführende Unternehmen die Asphaltschicht am Ende der Baumaßnahme auftragen kann, wird nochmal eine ganztägige Vollsperrung erforderlich sein (für maximal zwei Tage). Darüber werden wir Sie nochmal gesondert informieren, wenn die konkreten Datumsangaben feststehen. Wir bitten um Verständnis für diese Baumaßnahme und den damit verbundenen Behinderungen.