Kinofilm zum Weltkindertag

Am Dienstag, den 20. September zeigt das Rex-Kino-Center im Rahmen der Fairen Woche um 15:30 Uhr und 19:30 Uhr den Film „Nicht ohne uns!“. 15 Länder, 16 Kinder, 5 Kontinente, 1 Stimme – so unterschiedlich ihr Lebensumfeld, so unterschiedlich ihre Persönlichkeiten auch sind, so sehr ähneln sich ihre Ängste, Hoffnungen und Träume und die eindrückliche Mahnung unsere (Um-)Welt zu erhalten. Egal ob privilegiert aufwachsend in der westlichen Wohlstandsgesellschaft oder in den armen Regionen Afrikas oder Asiens und unmittelbar konfrontiert mit Kinderarbeit, Prostitution, Krieg und Gewalt, haben alle diese Kinder die universelle Sehnsucht nach Sicherheit und Frieden, Glück, Freundschaft und Liebe. Sie eint die Ablehnung und die Angst vor Krieg und Gewalt. Und jedes einzelne dieser Kinder macht sich Sorgen um die Natur und die damit verbundene Zerstörung ihres direkten und indirekten Lebensraums. Neugierig und hungrig nach Bildung wollen sie die Welt verändern. Ihre Menschenrechte zu schützen und zu bewahren ist die Pflicht der Erwachsenen. Ein Film über die Zukunft des Planeten, die unsere Kinder einmal mitgestalten werden – ein Appell an uns alle: Nicht ohne uns! Eintrittspreise 5 Euro für Kinder bis 16 Jahren, Erwachsene 8 Euro. Reservierungen direkt beim Rex-Kino-Center unter Telefon: 06235 9299840, info@rex-schifferstadt.de, möglich