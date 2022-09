Unter dem Motto „Fair steht dir – #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ wurde die diesjährige „Faire Woche“ am vergangenen Freitagmorgen auf dem Wochenmarkt eröffnet, die bis einschließlich 30. September dauert. Denn dem Team der Fairtrade-Stadt, FAIReint Schifferstadt e.V. und des Weltladens war es wichtig, die Bürgerinnen und Bürger in der Öffentlichkeit auf globale Zusammenhänge der täglichen Entscheidungen aufmerksam zu machen und bot dabei Leckereien zum „fair“-kosten an.