Nowe perspektywy – Neue Sichtweisen

Ab Donnerstag, 22. September, präsentieren das Kulturbüro des Rhein-Pfalz-Kreises und die Stadtverwaltung Schifferstadt aktuelle Gemälde des polnischen Künstlers Piotr Butkiewicz. Bis zum 9. Oktober dürfen Interessierte in den Werken Butkiewiczs in andere Welten eintauchen. Piotr Butkiewicz übermalt und wischt oft Bildfragmente ab und trägt aufeinanderfolgende Schichten auf – Vergangenheit und Gegenwart treten gleichzeitig auf. Seine Malerei stellt nicht die Realität dar, die uns umgibt, sie soll vielmehr ein Gegengewicht dazu sein, sie ist etwas Anderes, etwas Neues. Die aktuelle Bilderserie zeichnet sich durch einen außergewöhnlich sensiblen und sinnlichen Umgang mit dem malerischen Duktus aus. Die Berührung des Pinsels, seine Stärke und Linie sind einer freien Geste untergeordnet. Trotz des spontanen Ausdrucks verlieren die Bilder nicht an Leichtigkeit, Leuchtkraft und Eleganz. Piotr Butkiewicz absolvierte die Akademie der Bildenden Künste in Breslau mit der Spezialisierung Bildhauerei unter der Leitung von Professor Leon Podsiadły, obwohl er hauptsächlich als Maler bekannt ist. Seine Arbeiten wurden in ganz Europa ausgestellt, er ist auch Autor ikonischer Skulpturen in städtischen Räumen mehrerer europäischer Städte, Möbeldesigner und Bauunternehmer sowie Lehrender für Holzschnitzerei. Er stellte schon mehrmals seine Arbeiten im Rhein-Pfalz-Kreis aus, malte Pfälzer Landschaften für einen Jahreskalender der Sparkasse und nahm am Bildhauersymposium in Maxdorf teil. Die Ausstellung wird im Obergeschoss des Alten Rathauses gezeigt. Die Öffnungszeiten sind donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zur Vernissage am 21. September, 19 Uhr, lädt die Erste Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden herzlich ein. Der Künstler wird anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen.