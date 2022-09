Am Mittwoch, den 21. September findet um 19 Uhr auf dem Platz an der Lutherkirche eine ökumenische Andacht zum Thema der Fairen Woche: „fair steht Dir! – fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ statt. Kleider machen Leute – aber umgekehrt stimmt natürlich auch: Leute machen Kleider. Kleider werden hergestellt. Hinter jedem Kleidungsstück liegt eine Geschichte, hinter ihm stehen Menschen. Sie werden meistens nicht gesehen. „Made in”… hinten auf einem Zettel mit einem Verweis auf ein fernes Land lässt erahnen, was das für eine Geschichte gewesen sein könnte. Die Öffentlichkeit weiß, dass davon sehr vieles nicht gerecht und nicht gut ist. Wie passt es zum neuen Kleid in Christus, wenn die Kleidungsstücke eine Geschichte des Unrechts erzählen? Und – kann sich das ändern? Was macht ein Kleidungsstück kostbar?