Heimat shoppen in Schifferstadt

Heimat – was anderes kommt mir nicht in die Tüte! Wie wichtig der Einzelhandel für unsere Städte ist, wollen das Stadtmarketing und der Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft „Schmagges“ e.V. beim „Heimat shoppen“ ab 9. September zeigen. Mit einem Stand auf dem Wochenmarkt am Freitag, 9. September fällt der Startschuss für eine „Heimat shoppen“-Losaktion, die bis Ende September läuft. Zahlreiche Gewerbebetriebe nehmen teil und locken so die Heimatshopperinnen und -shopper in ihre Geschäfte.

Den ausführlichen Artikel und die einzelnen Angebote der Geschäfte lesen Sie in der Ausgabe vom Freitag, 9. September 2022.