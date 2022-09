Tag des offenen Denkmals in Schifferstadt

Viel Wissenswertes rund um das Alte Rathaus in Schifferstadt können Interessierte am Sonntag, 11. September, in der Zeit von 9:30 bis 12 Uhr erfahren. Außerdem besteht die Gelegenheit den Film über die nachgestellte Gerichtsverhandlung in den Erdgeschossräumen des Alten Rathauses anzuschauen. Das Alte Rathaus war der ehemalige Versammlungsort des Gerichts. Der Vorgängerbau wird 1501 erstmals als „Sphilhus“ erwähnt und 1552 während der Belagerung durch den Markgrafen von Brandenburg zerstört. 1558 baute der Gerichtsherr von Schifferstadt, Fürstbischof Rudolf von Frankenstein an der gleichen Stelle das Rathaus. 1680 zerstörte ein Brand das Obergeschoss. 1685 wurde es wieder mit reichem Fachwerk errichtet. Das Gebäude ist eines der ältesten und prächtigsten rheinpfälzischen Rathäuser. Heute sind die historischen Mauern der Rahmen für standesamtliche Trauungen in ganz besonderem Ambiente. Das obere Stockwerk ist für Kulturveranstaltungen und Ausstellungen Ausrichtungsort. Mutige dürfen auch einen Blick in das „Betzekämmerle“ werfen und erfahren etwas über die dunklen Seiten der damaligen Zeit. Im Rahmen des bundesweiten Tages des offenen Denkmals führen die Stadtführerinnen und Stadtführer durch die Räumlichkeiten. Der Eintritt ist frei.