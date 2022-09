Frauenkino der Gleichstellungsbeauftragten in Schifferstadt

Von den Schifferstadter Gleichstellungsbeauftragten initiiert lädt das Frauenkino am Mittwoch, 7. September 2022, zu dem Film „Meine Stunden mit Leo“ ein. Nancy Stokes (Emma Thompson) ist 55 Jahre alt, Witwe und Lehrerin im Ruhestand und sie hat ein Problem: Sie hatte noch nie wirklich guten Sex oder einen Orgasmus. Ihr verstorbener Mann, mit dem sie eine langweilige, aber stabile Ehe geführt hat, war der einzige, mit dem sie je im Bett war. Um das zu ändern, greift sie auf die Dienste von Leo Grande (Daryl McCormack) zurück, einem Sexarbeiter und selbsternannten Sextherapeuten. Doch die ganze Sache erweist sich als schwieriger als gedacht … (Quelle: www.filmstarts.de). Der Eintrittspreis liegt bei 9 € und beinhaltet neben dem Film auch ein Glas Sekt und nette Gespräche wie die Gleichstellungsbeauftragten wissen lassen. Der Film beginnt um 20:00 Uhr im Rex-Kino-Center, Zeppelinstr. 6, in Schifferstadt. Karten können gerne im Vorfeld reserviert werden, müssen allerdings am 7. September bis spätestens 19:30 Uhr abgeholt werden. Einlass ist um 19:00 Uhr. Aufgrund des großen Andrangs empfiehlt sich dringend eine Kartenreservierung im Vorfeld. Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneverordnungen. Das Frauenkino findet an jedem ersten Mittwoch des Monats statt. Über die Filme entscheidet das Publikum direkt vor Ort. Reservierungen nimmt das Kino unter 06235 9299840 (ab 17 Uhr) entgegen.