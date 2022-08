Klappt von ganz alleine

Mit Aichach, der Kreisstadt in Bayern, verbindet Schifferstadt vieles. Nicht nur die Einwohnerzahl, in etwa jeweils bei 21.000 Menschen liegt oder der gemeinsame Olympiasieger im Ringen Denis Kudla sind zu nennen. Im Laufe einer 30-jährigen Verbindung festigten sich Freundschaften zwischen Vereinen und Privatmenschen, die sogar in Hochzeiten gipfelten. Die Partnerschaft wurde am Sonntagvormittag im Alten Rathaus gefeiert.

