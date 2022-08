Kostenfreies Trinkwasser in Schifferstadt

Es stehen wieder extrem heiße Tage bevor, da kann der eigene Wasservorrat unterwegs schon mal knapp werden. Die Refill-Kampagne verspricht Abhilfe: In teilnehmenden Betrieben kann man das eigene Trinkgefäß mit Leitungswasser auffüllen. In Schifferstadt sind dies das Rathaus, der Weltladen, die Stadtbücherei sowie AXA Generalvertretung Leibel & Fischer. Die gemeinnützige Initiative Refill entstand 2015 in der britischen Stadt Bristol. In Deutschland gibt es Refill seit März 2017 – inzwischen in über 50 Städten mit knapp 1.000 Refill-Stationen. So soll Plastikmüll vermieden werden, wie er zum Beispiel beim Kauf von immer wieder neuen Flaschen entsteht. Sie haben ein Geschäft, möchten dem Plastikmüll ebenfalls den Kampf ansagen und Refill-Station werden? Mehr Informationen erhalten Sie unter: https://www.schifferstadt.de/wirtschaft-bauen-und-umwelt/umweltschutz/refill-schifferstadt/.