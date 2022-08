RaviGauly feat. BUTI beim Sommer-Open-Air-Kino am Sportzentrum

Aller guten Dinge sind drei. Nach dem die ersten beiden Anläufe für das Live-Konzert und die Filmvorführung von RaviGauly im Rex-Kinocenter in Schifferstadt von Corona vereitelt wurden, soll nun der dritte Anlauf endlich von Erfolg gekrönt sein. Beim diesjährigen Sommer-Open-Air-Kino sorgt dieses außergewöhnliche Konzept am 14. August 2022 für einen ganz besonderen Ausklang der Kinowoche im Stadion in Schifferstadt. Das Publikum wird mit sanften Beats von Tablas, Udu, Hang und Drums, träumerischen Gitarren-, Querflöten- und Klavierklängen und meditativ-innigem Sitarspiel auf einen entspannenden Tauchgang ins eigene Innere entführt. Visualisierungen auf der Leinwand zusammen mit einer Lichtshow und berührenden Texten verschmelzen zu einer Symbiose mit den Klängen. Eine magische Chillout-Erfahrung. Das Live-Konzert beginnt bereits nach der Dämmerung. Nach Einbruch der Dunkelheit wird der Film „RaviGauly – Indische Musik aus der Pfalz“ in Anwesenheit des Filmemachers Christian Schega („Hiwwe wie Driwwe“) aufgeführt. Herxheim bei Landau ist das größte Dorf mitten in der pfälzischen Provinz. Bekannt ist es schon für Tabakanbau, Schokoküsse und Schädel aus der Steinzeit. Doch indische Musik? Bernd Gauly macht seit vielen Jahren indische Musik mitten in der Pfalz. Mittlerweile feiert er damit nun erste Erfolge im Mutterland der Musik. Die 30-minütige Dokumentation erzählt die Geschichte von Bernd und seiner Musik und begleitet ihn bei einer Reise durch Indien und ist dabei, wenn die zweite CD von RaviGauly in Indien erscheint. Um 20:00 Uhr ist Einlass, um ca. 20:30 Uhr geht’s los. Mehr Infos unter www.ravigauly.com und www.rex-schifferstadt.de. Kartenvorverkauf im Rex-Kino-Center Schifferstadt, bei Buchhandlung Oelbermann, Bahnhofstraße 46-48, 67105 Schifferstadt und online bei Reservix.