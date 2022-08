Altertümliche Balladen und Trinklieder

Das Duo Doris und Alexander entführen am Sonntag, 7. August, um 11 Uhr im Schreiwer Hais’l in der Lillengasse in die Welt altertümlicher Balladen und Trinklieder. Im Programm erklingen Melodien wie z. B. „Es war einmal ein Rittersmann, Schnorrer, Penner, schräge Narren“. Darüber hinaus Mundartlichtes aus der Pfalz u. a. Pälzerbu, Gutselschdand. Die bekannte Neustädter Autorin Hilde Fuchs moderiert und begleitet diese Zeitreise bunt gemischt mit humorvoller Poesie. Der Eintritt zu dieser vergnüglichen Matinee beträgt 15 Euro inklusive aller Getränke. Infos und Anmeldungen unter der Rufnummer: 06235/98596.